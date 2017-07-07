Для «Химок» сезон в Евролиге начнётся домашним матчем с «Валенсией»

Подмосковные «Химки» проведут первый матч в Евролиге в сезоне-2017/18 против испанской «Валенсии». Встреча этих команд состоится 13 октября на домашней арене «Химок». Заключительным матчем регулярного сезона для «Химок» станет гостевая игра с «Барселоной», которая запланирована на 5 апреля.



С московским ЦСКА «Химкам» предстоит провести матчи 22 декабря (на выезде) и 23 марта (на домашней арене).



В пятницу, 7 июля, организационный комитет Евролиги утвердил календарь на следующий сезон, ознакомиться с которым можно на официальном сайте европейского клубного турнира.



