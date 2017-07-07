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Для «Химок» сезон в Евролиге начнётся домашним матчем с «Валенсией»

7 июля 2017, пятница. 16:34. Баскетбол

Подмосковные «Химки» проведут первый матч в Евролиге в сезоне-2017/18 против испанской «Валенсии». Встреча этих команд состоится 13 октября на домашней арене «Химок». Заключительным матчем регулярного сезона для «Химок» станет гостевая игра с «Барселоной», которая запланирована на 5 апреля.

С московским ЦСКА «Химкам» предстоит провести матчи 22 декабря (на выезде) и 23 марта (на домашней арене).

В пятницу, 7 июля, организационный комитет Евролиги утвердил календарь на следующий сезон, ознакомиться с которым можно на официальном сайте европейского клубного турнира.

Источник: Официальный сайт Евролиги Сообщить об ошибке
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БК Химки
Новости. Баскетбол
7 июля 2017, пятница
16:34 Для «Химок» сезон в Евролиге начнётся домашним матчем с «Валенсией»
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