«Детройт» отозвал квалификационное предложение Колдуэлл-Поупу

Руководство «Детройт Пистонс» отозвало квалификационное предложение защитнику Кентавиусу Колдуэлл-Поупу, которое команда из Мичигана сделала ему несколько дней назад. Его сумма составляла $ 4,9 млн. Таким образом баскетболист получит статус неограниченно свободного агента, сообщает The Score.

Такое решение было принято после того, как состав «Детройта» пополнил Эйвери Брэдли. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Колдуэлл-Поупа называют «Бруклин Нетс».

Восьмой номер драфта-2013 всю свою карьеру в НБА провёл в «Детройте». В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 76 поединках, набирая в них в среднем по 13,8 очка, совершая по 3,3 подбора и раздавая по 2,5 передачи.