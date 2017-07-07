«Локомотив-Кубань» анонсировал изменения в составе клуба комиксом

Сегодня, 7 июля, на официальном сайте «Локомотива-Кубань» был размещён небольшой комикс, посредством которого в клубе решили анонсировать изменения в составе команды. На странице клуба пока размещены лишь три эпизода комикса, однако на последней из них обещано продолжение.

В это межсезонье краснодарский клуб уже покинули Ян Вуюкас, Тэйлор Рочести и Андрей Зубков. В то же время состав команды пополнился форвардом Фрэнком Элегаром, защитником Крисом Бэббом, центровым Брайаном Квейлом и форвардом Станиславом Ильницким.