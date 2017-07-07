Сборная России по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

В Амстердаме в эти дни проходит чемпионат Европы по баскетболу 3х3. По итогам группового этапа сборная России в составе Ильи Александрова, Лео Лагутина, Антона Индрикова и Александра Захарова квалифицировалась в 1/4 финала.

На стадии группового турнира российская команда оказалась сильнее швейцарской сборной (20:17), но уступила соперникам из Франции (19:21).

В 1/4 финала россиянам предстоит встретиться со сборной Словении. Этот матч пройдёт 9 июля, в этот же день завершится и само континентальное первенство.