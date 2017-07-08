Лоури: «Торонто» — лучшее место, чтобы завоевать чемпионский перстень

Защитник «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури полагает, что его нынешний клуб располагает возможностями, которые позволят команде бороться за чемпионский титул.

«Я хочу продолжать вести нашу организацию и команду к новым высотам. Я верю, что сейчас лучшая ситуация для того, чтобы выиграть чемпионский перстень. Если это даже не так, я буду делать всё, чтобы так и было. Но я уверен, что для победы в чемпионате нет лучшего места.

Восток сильно поменялся, но меня это не волнует. Я не обращаю внимание на то, что творится в других командах. Я должен переживать лишь за то, что происходит в моей команде, моей организации и с моими одноклубниками", — приводит слова Лоури The Score.

Отметим, что с этим заявлением защитник выступил на пресс-конференции, посвященной официальному подписанию контракта Лоури с «Торонто».