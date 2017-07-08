«Голден Стэйт» подписал контракт с Янгом

«Голден Стэйт Уорриорз» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с атакующим защитником Ником Янгом. Условия сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Янг подпишет однолетнее соглашение, по которому он заработает $ 5,2 млн.

Последние четыре года Янг провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В регулярном первенстве-2016/17 он набирал по 13,2 очка, 2,3 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.

До «Лейкерс» 32-летний Янг успел поиграть за «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфию Сиксерс». На его счету 15 матчей в плей-офф со средней статистикой в 6,4 очка и 0,9 подбора за игру.