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«Голден Стэйт» подписал контракт с Янгом

8 июля 2017, суббота. 06:41. Баскетбол

«Голден Стэйт Уорриорз» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с атакующим защитником Ником Янгом. Условия сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Янг подпишет однолетнее соглашение, по которому он заработает $ 5,2 млн.

Последние четыре года Янг провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». В регулярном первенстве-2016/17 он набирал по 13,2 очка, 2,3 подбора и 1,0 передачи в среднем за матч.

До «Лейкерс» 32-летний Янг успел поиграть за «Вашингтон Уизардс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Филадельфию Сиксерс». На его счету 15 матчей в плей-офф со средней статистикой в 6,4 очка и 0,9 подбора за игру.

Источник: Официальный сайт "Голден Стэйт Уорриорз" Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз Ник Янг
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