Лавар Болл: Лонзо станет новичком года. Мне уже вручили награду

Лавар Болл, отец новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, выразил уверенность, что его сын станет обладателем награды лучшему новичку года по итогам грядущего сезона. Его слова приводит The Score.

«Новичок года? Тут уже всё решено, мне уже приз вручили. Как он вообще может не стать им», — сказал Болл-старший.

Лонзо Болл был выбран «Лейкерс» под общим вторым номером драфта-2017. В дебютном матче Летней лиги с «Лос-Анджелес Клипперс» Лонзо набрал 5 очков (2 из 15 с игры, 1 из 11 из-за дуги), совершил 4 подбора и отдал 5 передач.