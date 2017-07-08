А. Томас: я заслуживаю максимального контракта

Разыгрывающий «Бостона» Айзея Томас считает, что заслуживает максимального контракта. Его слова приводит CSN.

«Я заслуживаю максимального контракта, это мой уровень. Моё время на подходе, они знают, что им придётся пригнать грузовик «Бринкс». Они это знают», – сказал Томас.

«Бринкс» — специализированная транспортная компания по перевозке ценностей.

В минувшем сезоне Томас провёл 76 матчей «регулярки», набирая в среднем по 28,9 очка и отдавая по 5,9 очка за 33,8 минуты на паркете. Кроме того, он сыграл в 15 поединках плей-офф, набирая по 23,3 очка и отдавая по 6,7 передачи.

Зарплата Томаса в сезоне-2017/18 составит $ 6,26 млн. Разыгрывающий занимает 128-е место в лиге по величине зарплаты. Для сравнения — новичок «Лейкерс» Лонзо Болл получит за грядущий сезон $ 6,29 млн.