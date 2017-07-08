Обрадович: уверен, Антипов не до конца реализовал свой потенциал

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Саша Обрадович рассказал о качествах новичка команды форварда Павла Антипова. Его слова приводит сайт краснодарцев.

«Павел ещё молодой игрок, но он уже имеет опыт выступления в хороших турнирах и играл под руководством хороших тренеров. При этом я уверен, что он ещё не до конца реализовал свой потенциал. Мы планируем использовать Антипова на двух позициях — тяжёлого форварда и свингмена. Он отлично бросает с дистанции, но мы будем больше работать над его игрой под кольцом», — сказа Обрадович.

Антипов подписал с «железнодорожниками» двухлетний контракт. Минувший сезон он провёл в составе казанского УНИКСа.