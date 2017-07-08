Ватутин: Огастин показал себя отличным человеком и надёжным товарищем

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал уход из клуба центрового Джеймса Огастина. Его слова приводит сайт «армейцев».

«Мы искренне благодарны Джеймсу за его вклад в успехи команды в прошедшем сезоне. Он чётко выполнял свою роль, проявил сильные стороны, снизил нагрузку на Кайла, став заметным игроком ротации, показал себя отличным человеком и надёжным товарищем. Уверен, Огастин продолжит выступления на высоком уровне. Желаю ему удачи в дальнейшей профессиональной карьере и в жизни», — сказал Ватутин.

ЦСКА воспользовался опцией команды в контракте Огастина и попрощался с игроком.