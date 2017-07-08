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ЦСКА посвятил видео Теодосичу на песню «It's a kind of magic»

8 июля 2017, суббота. 14:16. Баскетбол

Московский ЦСКА посвятил покинувшему команду разыгрывающему Милошу Теодосичу видеоролик на песню «It's a kind of magic».

Теодосич выступал за «армейцев» с 2011 года. За это время Милош помог клубу стать чемпионом Евролиги и завоевать шесть золотых медалей Единой лиги ВТБ, он дважды становился MVP плей-офф Лиги ВТБ (2014, 2016), был выбран в первую (2014/15, 2015/16) и вторую символические пятёрку Евролиги (2011/12, 2012/13, 2016/17).

Серб продолжит карьеру в «Лос-Анджелес Клипперс». Теодосич подписал с калифорнийцами двухлетний контракт.

Видео доступно на канале ЦСКА на сервисе YouTube.

«Он – лучший распасовщик на планете». Теодосич и Беверли готовы рвать НБА
Милош Теодосич всё же перебирается в НБА – серб подписал контракт с «Клипперс». И его там, похоже, заждались.
Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА Милош Теодосич
Новости. Баскетбол
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