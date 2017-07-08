Лавар Болл: Эмбиид совсем не умеет играть

Лавар Болл, отец новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла, выступил с резкими словами в адрес центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида. Эмбиид был одним из лучших новичков прошлого сезона НБА.

«У меня только три слова о нём: совсем не умеет играть. Ох, чёрт, это четыре слова», — заявил Болл в эфире программы «Shaqtin’ A Fool».

Ранее Болл-старший заявил, что его сын безо всяких сомнений станет лучшим дебютантом сезона-2017/18. Лонзо Болл был выбран «Лейкерс» на драфте под вторым общим номером.