«Майами» сохранит Эллингтона

Руководство «Майами Хит» подпишет новое соглашение с защитником Уэйном Эллингтоном, за следующий сезон баскетболист заработает $ 6,3 млн, сообщает Sun Sentinel.

Баскетболист выступает за команду из Флориды с минувшего года. В регулярном чемпионате он провёл 62 поединка, набирая в них в среднем 10,5 очка, совершая 2,1 подбора и раздавая 1,1 передачи.

Всего же в НБА на счету 29-летнего защитника 515 матчей в регулярных чемпионатах, в которых он набирал 7,5 очка, совершал 2,1 подбора и 1,1 передачи в среднем.