Энтони рассматривает вариант с переходом в «Хьюстон»

Ранее сообщалось, что защитник Тим Хардуэй продолжит свою карьеру в «Нью-Йорк Никс». Этот переход может побудить форварда команды Кармело Энтони активизировать переговоры о своём уходе, сообщает The Score.

По сведениям источников звёздный ветеран рассматривает вариант с переходом в «Хьюстон Рокетс», куда недавно отправился ещё один многократный участник All-Star Game разыгрывающий защитник Крис Пол. Команда из Техаса намерена собрать в своём составе трёх игроков такого калибра, в связи с чем переход Энтони в Хьюстон кажется вполне осуществимым.

В минувшем регулярном чемпионате Энтони провёл 74 поединка, набирая в них в среднем по 22,4 очка, 5,9 подбора и 2,9 передачи.