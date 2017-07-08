Евролига не против участия игроков в матчах сборных

Руководство Евролиги выступило с официальным заявлением, в котором подчёркивается приверженность организации к способствованию развития баскетбола на уровне национальных сборных.

Таким образом в Евролиге ответили на недовольство ФИБА, которая посетовала на календарь главного европейского клубного турнира, не предусматривающий окон для матчей сборных.

«Евролига и её участники всегда поддерживали соревнования на уровне национальных сборных и будут делать это и дальше. Мы верим в то, что это важная часть популяризации баскетбола. Евролига никогда не ограничивала и не будет ограничивать игроков относительно выступлений за сборную страны», — говорится в заявлении Евролиги на сайте Eurohoops.