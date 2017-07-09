Пол: Харден, дай подержать мешочек с деньгами

Новичок «Хьюстон Рокетс» разыгрывающий Крис Пол шутливо поздравил своего одноклубника Джеймса Хардена с подписанием нового контракта.

«Поздравляю! Даже в ад, если с мячом. Дай подержать один из твоих мешочков с деньгами», — написал Пол в «инстаграме».

Ранее стало известно, что Харден продлил контракт с «Рокетс» до лета 2023 года. За ближайшие шесть сезонов атакующий защитник заработает $ 228 млн. Пол был обменян в «Рокетс» нынешним летом из «Лос-Анджелес Клипперс», одним из инициаторов этой сделки был Харден.