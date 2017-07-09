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«Миннесота» согласовала с Джамалом Кроуфордом двухлетний контракт на $ 9 млн

9 июля 2017, воскресенье. 09:39. Баскетбол

«Миннесота Тимбервулвз» согласовал с атакующим защитником Джамалом Кроуфордом двухлетний контракт на общую сумму $ 9 млн, сообщает ESPN. Сделка вступит в силу после того, как игрок официально оформит расторжение договора с «Атланта Хоукс». Ранее Кроуфорд был обменян в «Атланту» из «Лос-Анджелес Клипперс».

В минувшем сезоне 37-летний защитник набирал по 12,3 очка, отдавал по 2,6 передачи за 26 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 12,6 очка и 1,9 передачи за 28 минут в плей-офф.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Миннесота Тимбервулвз Джамал Кроуфорд
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