Лонзо Болл оформил трипл-дабл во втором матче Летней лиги НБА за «Лейкерс»

Официальный сайт НБА представил ролик, посвящённый выступлению второго номера драфта 2017 года разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла в матче Летней лиги НБА с «Бостон Селтикс». В нём Болл, выйдя в стартовом составе, за 34 минуты на площадке оформил трипл-дабл из 11 очков, 11 подборов и 11 передач, а также совершил перехват и поставил блок-шот

Встреча завершилась поражением «Лейкерс» со счётом 81:86.

Видео доступно на канале лиге на сервисе Youtube.

В своём дебютном поединке за «Лейкерс» против «Лос-Анджелес Клипперс» защитник отметился пятью очками, четырьмя подборами и пятью передачами.