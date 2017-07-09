Харден: владелец «Хьюстона» доказал, что готов на всё ради чемпионства

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден пояснил причины, по которым он согласился продлить контракт с организацией до окончания сезона-2022/23.



«Хьюстон» стал для меня домом. А владелец организации Лесли Александер доказал, что готов на всё ради завоевания чемпионского титула. Теперь мы с партнёрами будем работать изо всех сил, чтобы стать сильнее и бороться за главную победу», – цитирует Хардена официальный сайт организации.



По новому договору защитник за четыре года заработает $ 228 млн.

Харден продлил соглашение с «Хьюстоном» до 2023 года и заработает $ 228 млн