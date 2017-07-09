Фульц получил травму ноги в матче Летней лиги с «Голден Стэйт»

Первый номер драфта 2017 года разыгрывающий «Филадельфия Сиксерс» Маркелл Фульц получил растяжение голеностопа левой ноги в матче Летней лиги НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает официальный сайт организации. Подвернув ногу в третьей четверти поединка, Фульц был вынужден покинуть площадку с помощью партнёров и не смог вернуться в игру. Степень серьёзности повреждения остаётся неизвестной.

Кроме того, в той же встрече из-за удара локтем в лицо выбыл из строя защитник «Филадельфии» Тимоте Луваву-Кабаро.