«Нью-Йорк» ведёт переговоры с Дэвидом Гриффином о должности генменеджера

«Нью-Йорк Никс» ведёт переговоры с Дэвидом Гриффином о работе в должности генерального менеджера, сообщает ESPN. Гриффин должен заменить в руководстве организации уволенного с поста президента Фила Джексона. Кандидат уже провёл беседу с нынешним генеральным менеджером «Нью-Йорка» Стивом Миллсом, который должен занять место президента. Также запланирована встреча с владельцем «Никс» Джеймсом Доланом.

Гриффин в течение трёх сезонов занимал должность генерального менеджера «Кливленд Кавальерс». При нём команда трижды подряд выходила в финал и завоевала первый в своей истории чемпионский титул.