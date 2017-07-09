«Лейкерс» снял Ингрэма с Летней лиги из-за судорог ноги

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Брэндон Ингрэм не сыграет в оставшихся матчах Летней лиги НБА, сообщает официальный сайт организации. Такое решение было принято из-за беспокоивших игрока судорог ноги. При этом Ингрэм останется в расположении команды и продолжит тренироваться.

19-летний форвард был выбран под вторым номером на драфте 2016 года и провёл один сезон в НБА. В первом поединке Летней лиги с «Лос-Анджелес Клипперс» он набрал 26 очков, отдал три передачи, сделал три перехвата и поставил два блок-шота.