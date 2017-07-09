Эйндж: меня не полностью устраивает нынешний состав «Бостона»

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж не считает завершённой работу по комплектованию команды на следующий сезон.



«Меня не полностью устраивает нынешний состав «Бостона». У нас хорошая команда, но мы продолжаем искать возможности для усиления. Главный тренер Брэд Стивенс активно участвует в этом процессе. Мы с ним постоянно общаемся и имеем общее видение того, что необходимо «Селтикс». Хотя наверняка знать это невозможно. Мы пытаемся не просто собрать вместе сильных игроков, но и создать из них команду», – цитирует Эйнджа Boston Herald.