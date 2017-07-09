Йокич: Теодосичу не нужно адаптироваться к НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказал мнение о переезде в НБА разыгрывающего Милоша Теодосича, подписавшего контракт с «Лос-Анджелес Клипперс».



«По-моему, в прошлом сезоне Теодосич стал одним из двух или трёх игроков, записавших в актив тысячу передач в Евролиге. То же самое он продолжит делать и в НБА, и я буду очень рад это видеть. Милошу не нужно адаптироваться к лиге. Он к ней уже готов. Думаю, Теодосич выбрал правильное время для переезда. Сейчас он является лучшим европейским баскетболистом, который ещё не выступал в НБА», – цитирует Йокича Somos Basket.