Источник: «Зенит» заключил контракт на следующий сезон со Скотти Рейнольдсом

«Зенит» заключил контракт на следующий сезон с американским разыгрывающим Скотти Рейнольдсом, сообщил в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер» инсайдер Дэвид Пик.

29-летний Рейнольдс имеет опыт выступления в Единой лиге ВТБ за «Красные Крылья» в сезоне-2014/15. В прошлом году он был близок к подписанию договора с «Автодором», но медицинское обследование выявило у него незалеченные травмы.

В итоге защитник провёл минувший сезон в «Цибоне», набирая по 14,3 очка и отдавая по 6,8 передачи за 31 минуту в среднем за игру в Лиге чемпионов ФИБА и записывая в актив по 10,8 очка и 6,9 передачи за 29 минут в Адриатической лиге.