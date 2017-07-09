Ханга подпишет с «Барселоной» трёхлетний контракт

Венгерский форвард Адам Ханга согласовал контракт с «Барселоной», по которому он будет выступать в составе испанской команды три года и заработает € 7,5 млн, сообщает Eurohoops.

Ранее планировалось, что 59-й номер драфта 2011 года наконец-то попробует свои силы в составе «Сан-Антонио Спёрс», однако подписание техасским клубом контракта с Руди Гэем делает шансы на это минимальными.

Минувший сезон Ханга провёл в составе «Басконии», получив титул лучшего игрока оборонительного плана в Евролиге. Всего в этом турнире баскетболист проводил на площадке в среднем по 28 минут, собирая коллекцию из 10,5 очка, 4,4 подбора, 2,4 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота в среднем за игру.