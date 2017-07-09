Тренер «Бостона»: Тэйтум сильно напоминает мне Пирса

Ассистент главного тренера «Бостон Селтикс» Уолтер Маккарти сравнил новобранца команды Джейсона Тэйтума с легендой клуба Полом Пирсом.

«Он сильно напоминает мне Пирса», — передаёт «твиттер» «Селтикс» слова Маккарти, сказанные после матча Летней лиги с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором Тэйтум набрал 27 очков и 11 подборов.

Встреча завершилась победой «Бостона» со счётом 86:81. В этом же матче новичок «Лейкерс» Лонзо Болл отметился трипл-даблом.

Видео с лучшими моментами матча доступно на официальном канале лиги в YouTube.