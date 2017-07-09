«Нью-Йорк» уверен, что успеет обменять Энтони до начала сезона

Руководство «Нью-Йорк Никс» намерено обменять лёгкого форварда Кармело Энтони до начала следующего сезона, сообщает ESPN.



Энтони хочет активизировать переговоры о своём уходе в связи с переходом в команду защитника Тима Хардуэя. Наиболее вероятным вариантом для Кармело считается «Хьюстон Рокетс», который проявляет к нему предметный интерес, хотя ранее также сообщалось о возможном переходе Энтони в «Кливленд Кавальерс».



В минувшей «регулярке» Энтони принял участие в 74 матчах. Он проводил на паркете по 34,3 минуты, собирая коллекцию из 22,4 очка, 5,9 подбора и 2,9 передачи в среднем за игру.