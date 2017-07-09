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Женская сборная России 3х3 — в финале Кубка Европы, мужская выбыла в 1/4 финала

9 июля 2017, воскресенье. 19:42. Баскетбол

Женская сборная России по баскетболу 3х3 пробилась в финал Кубка Европы. В четвертьфинальном матче россиянки обыграли команду Сербии со счётом 18:9. На полуфинальной стадии российской команде противостояла сборная Франции. Победа осталась за россиянками со счётом 16:12.

В финале сборная России сыграет с командой Испании. Испанки в полуфинале со счётом 11:9 одолели сборную Нидерландов.

Мужской сборной России повторить это достижение не удалось. На стадии 1/4 финала российские баскетболисты уступили сборной Словении — 13:17.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Баскетбол
9 июля 2017, воскресенье
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