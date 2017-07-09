УНИКС подписал контракт с защитником Локеттом по схеме 1+1

Казанский УНИКС подписал соглашение с американским защитником Трентом Локеттом. Контракт подписан по схеме 1+1, сообщает официальный сайт казанского клуба.



В прошлом сезоне Локетт выступал в составе испанского «Бетиса» и в среднем набирал по 11,3 очка, совершал по 5,3 подбора и 1,2 перехвата, а также отдавал по 1,5 результативной передачи за матч.



Свою карьеру Трент начинал в «Рено Бигхорнс» (фарм-клубе «Сакраменто Кингз»), затем перебрался в немецкий «Брауншвейг», а затем – в итальянский «Тренто», после чего оказался в Испании.