Майлз подпишет с «Торонто» трёхлетний контракт на $ 25 млн

Свингмен Си Джей Майлз подпишет с «Торонто Рэпторс» трёхлетний контракт на сумму $ 25 млн. Последний год контракта будет опцией игрока, сообщает инсайдер ESPN Адриан Войнаровски. Такое подписание приблизит «Рэпторс» к выплате налога за превышение потолка зарплат.

Майлз перейдёт в «Рэпторс» по сделке «сайн-энд-трэйд» из «Индианы Пэйсерс» вместо Кори Джозефа. За следующий сезон он получит $ 7,6 млн.

Ранее «Торонто» обменял форварда Демарре Кэрролла в «Бруклин Нэтс» на Джастина Хэмилтона и договорился о контрактах с Сержем Ибакой и Кайлом Лоури.