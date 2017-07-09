Мозгов: играть за сборную России 3х3 не планирую

Центровой «Бруклин Нетс» Тимофей Мозгов не намерен играть за сборную России по баскетболу 3х3.

«Я играю в НБА и буду развиваться и прогрессировать в этой лиге. Играть за сборную и вообще в стритбол я не планирую. Это, конечно, тоже игра с баскетбольным мячом, но другая.

Главное, что теперь это олимпийский вид спорта, который придаст импульс развитию уличного баскетбола и добавит стимула ребятам, у которых не получилось в большом баскетболе. Они смогут стать хорошими стритболистами", — приводит слова Мозгова ТАСС.