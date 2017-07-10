Эффектные данки Джейлена Брауна и Джона Коллинза – в топ-5 дня в Летней лиге НБА

НБА представила ролик, посвящённый лучшим моментами минувшего игрового дня в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе. В их число вошли сокрушительные данки форварда «Атланты Хоукс» Деандре Бембри, форварда «Миннесоты Тимбервулвз» Мэтта Костелло, форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Шейка Диалло, форварда «Атланты» Джона Коллинза и форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна.



Стоит отметить, что самым результативным игроком дня стал защитник «Сан-Антонио Спёрс» Брин Форбс, набравший 35 очков.



Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.