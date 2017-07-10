Кьюбан: «Даллас» не перестраивался бы, если бы играл на Востоке

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан считает, что выступление в Восточной конференции дало бы его клубу преимущество.



«Мы перестраиваемся, в этом нет никаких сомнений. Если бы мы играли на Востоке, мы бы не перестраивались. Мы бы действовали иным образом.



Думаю, мне придётся похитить Адама Сильвера и не отпускать его, пока он не перенесёт нашу команду на Восток. Учитывая наш уровень, учитывая уровень «Голден Стэйт» и что происходит в Западной конференции, у нас не остаётся выбора», – приводит слова Кьюбана ESPN.

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