«Финикс» согласовал условия 3-летнего контракта с Аланом Уильямсом

Руководство «Финикс Санз» договорилось с мощным форвардом Аланом Уильямсом о подписании трёхлетнего контракта на $ 17 млн, сообщает Yahoo! Sports.



Напомним, что 1 июля Уильямс стал ограниченно свободным агентом.



В минувшем регулярном чемпионате Алан принял участие в 47 матчах. 24-летний баскетболист проводил на паркете по 15,1 минуты, набирал по 7,4 очка, собирал по 6,2 подбора, отдавал по 0,5 передачи, а также совершал по 0,7 блок-шота и 0,6 перехвата в среднем за игру.



Уильямс выступает в НБА с 2016 года.

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