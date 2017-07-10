Мозгов: Д’Анджело Расселлу нужно много работать, чтобы стать звездой НБА

Центровой «Бруклин Нетс» и сборной России Тимофей Мозгов считает, что разыгрывающий Д’Анджело Расселл может стать звездой НБА.



«Может ли тяжёлый характер помешать Расселлу стать звездой? Я не могу сказать, что у Д’Анджело тяжёлый характер. Неправильно, когда о нём так говорят. Расселл – очень талантливый парнишка, но сейчас у него есть определённые проблемы. Он столкнулся с трудностями, и ему необходимо к его природному таланту приложить ещё и усилия, много работать. Моё мнение: Расселлу нужна доля профессионализма, и тогда всё получится. Повторюсь, без труда сложно достичь больших высот», – сказал Мозгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Борисовой.

Мозгов: если на земле существует рай, то это только Краснодарский край