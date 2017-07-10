Хойберг: не думаю, что «Чикаго» расторгнет контракт с Уэйдом

Главный тренер «Чикаго Буллз» Фред Хойберг уверен, что атакующий защитник Дуэйн Уэйд проведёт сезон-2017/18 под его руководством.



«Не думаю, что «Чикаго» расторгнет контракт с Уэйдом. У него будет важная роль наставника в этой команде. Дуэйн будет играть за «Буллз», и я надеюсь, что он будет делать это хорошо. Он возьмёт на себя роль лидера», – приводит слова Хойберга ESPN.



Напомним, что летом Уэйд продлил контракт с «Чикаго» до 2018 года. За следующий сезон 35-летний защитник заработает $ 23,8 млн.

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