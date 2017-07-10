ЦСКА близок к подписанию контракта с Отелло Хантером

По информации Eurohoops, ЦСКА близок к подписанию двухлетнего контракта с центровым Отелло Хантером.



В 2008 году Хантер выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одним клубом. Позже он подписал контракт с «Атлантой Хоукс», за который выступал до января 2010 года.



Минувший сезон Отелло провёл в составе мадридского «Реала». 31-летний баскетболист принял участие в 35 матчах Евролиги, собирая коллекцию из 7,6 очка, 4,5 подбора, 0,6 передачи, 0,5 перехвата и 0,3 блок-шота в среднем за игру.