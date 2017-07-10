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Обрадович: Лэйси имеет все шансы превратиться в игрока высочайшего класса

10 июля 2017, понедельник. 14:43. Баскетбол

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал подписание двухлетнего контракта с атакующим защитником Тревором Лэйси.

«Тревор Лэйси имеет все шансы превратиться в игрока высочайшего класса. Он был одним из лучших игроков в итальянской Серии А, может играть на обеих позициях защитника, он разносторонне развит в профессиональном плане, отлично бросает из-за дуги. Мы ждём от него прогресса!» – приводит слова Обрадовича официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».

«Локомотив-Кубань» подписал контракт с Тревором Лэйси
Источник: Официальный сайт ПБК "Локомотив-Кубань" Сообщить об ошибке
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ПБК Локомотив-Кубань Саша Обрадович
Новости. Баскетбол
10 июля 2017, понедельник
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