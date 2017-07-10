Наставник «Фенербахче» Желько Обрадович признан тренером года Евролиги в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт турнира.



Обрадович стал первым, кто получил приз имени Александра Гомельского три раза. Ранее 57-летний серб признавался лучшим тренером в 2007 и 2011 годах, когда работал в «Панатинаикосе».



В сезоне-2016/17 Желько привёл «Фенербахче» к победам в «Финале четырёх» Евролиги и национальном чемпионате Турции.

Напомним, что в прошлом году приз имени Александра Гомельского получил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Видео доступно на официальном канале Евролиги в YouTube.