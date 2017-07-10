Бывший игрок УНИКСа Эндрю Гудлок продолжит карьеру в «Милане»

Итальянский клуб «Милан» подписал контракт с защитником Эндрю Гудлоком. О заключении соглашения с американским баскетболистом сообщается на официальном сайте «Милана».



В сезоне-2016/17 Гудлок выступал за тель-авивский «Маккаби, отыграв в 20 матчах Евролиги со средними показателями за матч в 17,3 очка, 2,7 подбора и 2,9 передачи.



За свою карьеру Гудлок также успел поиграть за такие команды, как «Лос-Анджелес Лейкерс», УНИКС, «Фенербахче», «Синьцзян Флаинг Тайгерс», «Хьюстон Рокетс». В составе УНИКСа в сезоне-2013/14 он стал чемпионом Еврокубка, попутно завоевав звание MVP сезона.