Райли: «Майами» должен был попытаться заполучить Хэйворда

Президент «Майами Хит» Пэт Райли заявил, что его клуб обязан был вести переговоры с Гордоном Хэйвордом, если был хоть один шанс его заполучить. Хэйворд выбрал «Бостон Селтикс».

«В этой игре надо быть на шаг впереди отряда. И в нашей конференции этот отряд — «Кливленд». А потом растущий «Бостон». А «Голден Стэйт» — золотой стандарт.

Мы не сомневаясь попытались заполучить Хэйворда. Раз Гордон нами интересовался, мы должны были попытаться. Но не рискуя упустить переговоры с собственными свободными агентами", — приводит слова Райли Miami Herald.