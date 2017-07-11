Теодосич: буду доказывать своё мастерство в сильнейшей лиге мира

Бывший разыгрывающий московского ЦСКА Милош Теодосич прокомментировал свой переход в «Лос-Анджелес Клипперс».



«Во-первых, спасибо всем болельщикам за проявленный интерес, особенно сербам. Как мне и хотелось, настал момент, когда я перебираюсь в НБА. Подписываю контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», хотя были и другие команды, проявлявшие интерес. Выбрал „Клипперс“, поскольку думаю, что это для меня лучший вариант. Впереди меня ждёт чемпионат Европы со сборной Сербии, а затем наступит время доказывать своё мастерство в сильнейшей лиге мира. Предвкушаю новый вызов. Я люблю вызовы», — написал Теодосич в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Теодосича.