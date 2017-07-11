Россиянки вышли в полуфинал чемпионата Европы U20

После побед над командами Турции и Сербии российские баскетболистки в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу U20 нанесли поражение сборной Нидерландов со счётом 86:81.

Самой результативной по итогам встречи стала Ольга Фролкина, набравшая 20 очков.

В матче 1/8 финала соревнований соперницами россиянок будут представительницы Боснии и Герцоговины, которые на групповом этапе потерпели три поражения — от Словении (57:61), Франции (63:73) и Венгрии (82:97).

Встреча состоится 12 июля.