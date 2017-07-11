Хардуэй-младший: уход Кармело Энтони станет большой потерей для «Нью-Йорка»

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Тим Хардуэй-младший хочет, чтобы форвард Кармело Энтони остался в клубе.



«Мы точно хотим, чтобы Кармело остался, без сомнений. Здорово, когда у тебя в команде есть такой опытный лидер, который может забросить мяч в кольцо в любой момент матча. Уход Энтони станет большой потерей для «Нью-Йорка». Но он должен поступить так, как лучше для него и его семьи», – приводит слова Хардуэя-младшего ESPN.



Ранее сообщалось, что Энтони может продолжить карьеру в «Кливленд Кавальерс» или «Хьюстон Рокетс».

«Нью-Йорк» уверен, что успеет обменять Энтони до начала сезона