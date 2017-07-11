Нене Илариу опубликовал фото Кармело Энтони в форме «Хьюстона»

Форвард «Хьюстон Рокетс» Нене Илариу на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм» опубликовал фото лидера «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони в форме техасской команды.



«Он будет отлично смотреться в этой форме. Не могу дождаться, когда снова буду играть с ним за один клуб, как когда-то в «Денвере». Помните?» – написал Нене.



Позже форвард удалил своё сообщение.



Нене и Энтони выступали вместе за «Денвер Наггетс» с 2003 по 2011 год. Ранее сообщалось, что Кармело может продолжить карьеру в «Кливленд Кавальерс» или «Рокетс».

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