Лавар Болл: не сравнивайте мою семью с Кардашьянами

Отец разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Лонзо Болла Лавар не считает, что его семья похожа на семью Кардашьян.



«Я не Кардашьян. Я не Крис Дженнер. Мы семья Боллов, добро пожаловать в эпоху Боллов. Мне они не нравятся, но я не испытываю неприязни к ним. Кардашьяны – это Кардашьяны. У нас нет ничего общего. Мы — баскетболисты. Я не пытаюсь быть похожим на кого-то. Люди хотят быть похожим на меня», – приводит слова Болла TMZ.



Напомним, ранее стало известно, что «Фейсбук» собирается сделать реалити-шоу о Лаваре и его сыновьях Лонзо, Лианджело и Ламело.

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