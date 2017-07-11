Джини Басс: «Лейкерс» ждёт светлое будущее

Президент и совладелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поделилась мнением о разыгрывающем защитнике Лонзо Болле и остальном составе калифорнийской команды.



«За игрой Лонзо Болла интересно наблюдать. Я считаю, что в этом году у «Лейкерс» есть много потрясающих игроков, молодых талантов. Кроме того, у нас есть великолепный Люк Уолтон и Мэджик Джонсон. «Лейкерс» ждёт светлое будущее.



Подпишет ли с нами контракт Пол Джордж следующим летом? Простите, я не могу говорить об игроках с действующими соглашениями», – приводит слова Басс TMZ.

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