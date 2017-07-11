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«Химки» интересуются Малкольмом Томасом

11 июля 2017, вторник. 14:32. Баскетбол

По информации Sportando, баскетбольный клуб «Химки» проявляет интерес к форварду Малкольму Томасу.

28-летний американец провёл сезон-2016/17 в китайском «Гирине». Он набирал по 20,0 очка, собирал по 16,3 подбора и отдавал по 3,9 передачи в среднем за игру.

В 2011 году Томас выставил свою кандидатуру на драфт НБА, однако не был выбран ни одним клубом лиги. В активе Малкольма 40 матчей в сильнейшем баскетбольном первенстве мира. Защитник выступал за «Сан-Антонио Спёрс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Юту Джаз» и «Филадельфию Сиксерс».

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Источник: Sportando Сообщить об ошибке
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