«Химки» интересуются Малкольмом Томасом

По информации Sportando, баскетбольный клуб «Химки» проявляет интерес к форварду Малкольму Томасу.



28-летний американец провёл сезон-2016/17 в китайском «Гирине». Он набирал по 20,0 очка, собирал по 16,3 подбора и отдавал по 3,9 передачи в среднем за игру.



В 2011 году Томас выставил свою кандидатуру на драфт НБА, однако не был выбран ни одним клубом лиги. В активе Малкольма 40 матчей в сильнейшем баскетбольном первенстве мира. Защитник выступал за «Сан-Антонио Спёрс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Чикаго Буллз», «Юту Джаз» и «Филадельфию Сиксерс».

Швед может вернуться в НБА