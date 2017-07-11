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«Голден Стэйт» заказал 200 подстаканников на Кольчугинском заводе

11 июля 2017, вторник. 14:54. Баскетбол

«Голден Стэйт Уорриорз» заказал партию подстаканников на Кольчугинском заводе «Электрокабель». Общая стоимость заказа составила почти 400 тыс. рублей, сообщает официальный сайт предприятия.

На каждый подстаканник нанесён логотип, название клуба, аббревиатура НБА и значок Западной конференции. Штамп изготовили по индивидуальным требованиям «Уорриорз». Всего американцы приобрели 200 подстаканников серии «Баскетбол», в том числе 130 медных и 70 никелированных с чернением.

Напомним, что в финале минувшего плей-офф «Голден Стэйт» победил «Кливленд Кавальерс» (4-1).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Голден Стэйт Уорриорз
Новости. Баскетбол
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